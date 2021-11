10 jaar Vught? Hahahaha.

Was niet zo bedoeld. Moeilijke jeugd. Ja maar. Voelde me in het nauw gedreven. Kan het me niet zo herinneren. Ik legde alleen de knie recht. Hij had ook weleens een mes. Ben al veroordeeld in de media. Schuld van Greet. Schuld van de GeenStijl. Hij schoof zijn been net naar mij toe toen ik de taart wilde aansnijden. Ik was niet eens op dat feest. Ik heb ook getuigen die weten dat ik er niet was. Hoezo sorry?

240 uur dienstverlening, 1.500 euro boete en een flinke foei.