"Toen was het plan om die neef om te leggen, maar dat is niet meer gebeurd" dat is toch wel een bijzondere zin. Waarom is dat niet meer gebeurd? Hij had toch die 15 k geweigerd? Wat een wereld. Ergens in de opvoeding is bij die lui toch iets een beetje 'anders' gelopen. Gelopen is misschien niet zo'n handige term in dit verband. Verband is eigenlijk ook niet zo'n handige termijn in dit geval.