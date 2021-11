Schrikbarende cijfers in een onderzoek van het Commissariaat voor de Media (daarover gesproken trouwens, hoe zit het eigenlijk met het onderzoek naar die ene vrouw die in januari op televisie was?): maar liefst 39,1% van de mensen die in 2021 op televisie te zien waren is een vrouw. Van die 39,1% was ongeveer de helft op televisie om te zeuren over dat er zo weinig vrouwen op televisie zijn. Het aantal zit in de lift, want in 2019 was nog maar 33,3% van de personen op televisie een vrouw. Verschrikkelijk natuurlijk, als het zo doorgaat is vóór 2030 50% van de mensen op televisie een vrouw en dan hebben vrouwen op televisie helemaal niks meer om over te zeuren. Nou ja, behalve als de televisie het een keertje niet doet, want u mag nul keer raden wie hem dan weer moet repareren (wij niet, red.).