[Verslag Commissie Gederfde Inkomsten Slavernijcompensatie, 31 mei 2026]

[Voorzitter] Dus u wilde eruit stappen? Gewoon zomaar?

[FustViking] Eh ja, ik denk het wel. Ziet u, ik zag echt geen uitweg meer en-

[VZ] Jaja, dat kennen we nou wel. Héél zielig allemaal. Echt. Meneer Viking, weet u wat uw poging de staat gekost zou hebben?

[FV] Ik geloof 2,3 miljoen Euro, hoogeerbare?

[VZ] Waarvan 50% naar het Slavernijcompensatiefonds gaat, dús….?

[FV] Eh even kijken, dat zou 1 komma, eh, nou, 1,15 miljoen Euro geweest zijn?

[VZ] …

[FV] …

[VZ] Beseft u welke prachtige projecten daardoor niet door hadden kunnen zijn gegaan? Ik noem de cursus Boerkanaaien voor witte mannen? Genderneutraal fietsen? Het licht bij de boekverbrandingen? Zo kan ik nog wel even doorgaan…allemaal in de financiële problemen... u voelt geen enkele wroeging?

[FV] Ik…wacht eens….bij Boerkanaaien was de kas toch gewoon gejat?

[VZ] MENEER VIKING! U weet dat dat nooit gefilmd is

[FV] Maar het was wáár

[VZ] Papieren bewijs, wit gedoe….wie leest er nog? Filmpjes willen we zien. Ik geloof er geen snars van.

[FV] Maar…

[VZ] Genoeg hierover! U wilde dus de maatschappij benadelen. Eigenbelang eerst. Met uw actie voorkwam u een deel van de broodnodige e-man-vrouw-xe-cipatie van de tot slaaf gemaakten van kleur en hun nazaten in brede zin. De kósten meneer Viking, de kósten - had u daar over nagedacht? Ja? Nee?

[FV] Edelhoogbare, ik-

[VZ] Edelhoogáchtbare voor u

[FV] -edelhoogachtbare, ik had daar niet over nagedacht. Ik kon gewoon niet meer…

[VZ] U kon niet meer

[FV] Ik kon niet meer

[VZ] U wílde gewoon niet meer

[FV] Ook dat

[VZ] Da’s niet best. Niet echt sociaal he? U onttrok zich aan uw maatschappelijk taak. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Hadjar, liefje, had jij nog vragen aan verdachte?

[Griffier] Meneer Viking. أنت جبان قذر. أرجو أن يأخذك الله إلى الجحيم

[FV] Dat mag u hopen.

[Griffier] Dank je N’djemi. Geen vragen meer

[VZ] [zuchtend] Even kijken [ritselt in papieren] …blablablabla…zoveelste incident….Ja, hier. Meneer Viking u wordt veroordeeld tot zware dwangarbeid onder 24-uurtoezicht in Veenhuizen. Voor een tijd van…eh…wat zullen we eens doen. Mo, jij een idee?

[parketwachter] Vier jaar joh, wollah iez mooi! Broer! Echt.

[VZ] Ja goed, leuk idee Mo. Eh…nou dan…Dus blabbla voor een periode van - ach wat, fuck it - 7 jaar. Hop! [slaat met hamer]

[parketwachter] Way to go! W’hal hamdi Illah

[publiek] [donderend ritmisch geklap]

[VZ] Wegsleuren! Volgende! Wie?

[zaal] DE KECH DE KECH DE KECH!

[VZ] Sleur die witte kech naar binnen. Wat heeft ze gedaan?

[griffier] Schreef een boek. Vond zeer ernstige dingen over de Islam. Zeer. Ernstig.

[VZ] Oohhh díe. Gooi maar naar binnen! Nodeloos hard mag! Mo! Leef je uit!

[zaal] لا إله إلا الله