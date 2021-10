Tja, het is een feit dat de aarde niet eeuwig zal bestaan, de zon zal immers ooit uitdoven.... dus onleefbaar wordt het sowieso. De enige reden om op te voeren om de aarde zo lang mogelijk leefbaar te houden is om te kunnen realiseren dat we voordat het einde nabij is, we kunnen vertrekken in supercoole spaceships naar een andere leefbare planeet in het universum... (And the story continues).

Dat zal nog vele generaties duren, dus waar maken we ons zo druk om? De mens, altijd maar invloed willen uitoefenen op de natuur, op elkaar etc. Zo vervelend en zo'n vloek. Waren er maar meer mensen bereid en in de gelegenheid eens wat geestverruimende middelen te gebruiken, zal ze goed doen. Of wat meer na te denken, is ook goed. Pindakaas op je reet