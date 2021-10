Noord-West Taiwan, voor communisten bekend als """China""", voert de druk op Taiwan al sinds Bidens bijna succesvolle terugtrekking uit Afghanistan zwaarder op dan ooit te voren. Een recordaantal Chinese gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers betraden Taiwains luchtruim, soms zelfs zo'n 150 per dag. Daarbij hield het vorige week langs de kust direct tegenover Taiwain de onderstaande "herenigings"training, waarvan specifiek die strandlanding toch minder indrukwekkend, vloeiend en grootschalig was dan we hadden verwacht. Maar toch. En dan lanceerden China volgens Amerika vorige week ook nog eens hun eerste prototype van een hypersonische ballistische raket, maar China ontkent dit en claimt dat het gewoon om een "ruimtevoertuig" ging.

Kortom, tijd dat Biden eens met een ferm antwoord kwam. Dat gebeurde niet in een toegewijde toespraak. En echt heel ferm en doorleefd was het ook niet. Maar bovenstaand tijdens een town hall antwoordde Biden op de vraag "Can you vow to protect Taiwan":



"China, Russia and the rest of the world knows we have the most powerful military in history of the world. Don't worry about whether they're going to be more powerful. But you do have to worry about whether or not they're going to engage in activities put them in a position where they may make a serious mistake. I have spoken and spent more time with Xi Jinping than any other world leader has. That's why you hear people saying Biden wants to start a new cold war with China. I don't want a cold war with China. I want China to understand that we are not going to step back and change any of our views." Vervolgens vroeg Cooper of de VS Taiwan zou verdedigen als het door China aangevallen zou worden. Waarop Biden antwoordde met: "Yes, we have a commitment to do that."

Tuurlijk, qua vuurkracht en waterverplaatsing komt er niemand in de buurt van Amerika, Taiwans strijdmacht is ook echt niet de minste (#22 op globalfirepower.com) en bovendien lijken Frankrijk, Duitsland en Engeland met hun oorlogschepen - de Britten zelfs hun enige vliegdekschip - toch ook wel significante boodschappen naar China te sturen door zo opzichtig door de Straat van Taiwan te varen.

Maar toch hè, heeft het Westen daadwerkelijk nog de wil als het erop aan komt? Taiwan ligt nou niet bepaald om de hoek en heeft ook geen speciale plek in de hart van de doorsnee Westerlingen. En is China's voorsprong op het gebied van AI en quantum computing, gecombineerd met een doorleefde vechtlucht, niet uiteindelijk veel meer doorslaggevend?

Enfin, nog drie jaar en dan is Trump weer president, en houdt China zich weer vier jaar koest.

Chinese training ter hereniging Taiwan

Het ontkennen van Taiwans soevereiniteit: de volkseditie