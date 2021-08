Nog even over dat Amerikaanse militaire C17-transportvliegtuig, want daar is nogal wat om te doen vandaag.

We zagen beelden voorbij komen waarin Amerikaanse mariniers naar het vliegtuig snelden om het te beveiligen, hoe Apaches over de startbaan vegen om het toestel de ruimte te geven, hoe Afghanen tijdens het taxiën en zelfs tijdens het opstijgen aan het toestel blijven hangen en uiteindelijk hoe er drie makkers te pletter vallen. Tuurlijk, er rijden/vliegen daar meerdere C17's af en aan. Maar we hebben de beelden bovenstaand even achter elkaar geplakt, met hier en daar een fragment van(uit) een ander toestel op Kabul airport. Onderstaand en na de breek nog even extra scherp de twee filmpjes waarin we in totaal drie makkers de dood tegemoet zien vallen. Een van hen is gevonden op een balkon. Benieuwd of, hoe en wanneer dat 'Nederlandse' toestel dat waarschijnlijk Duits is gaat landen, en hoe het hen zal vergaan.

UPDATE: VS stopt tijdelijk met airlifts en gaat naar verluidt alle 6000 aanwezige manschappen inzetten om hun deel van vliegveld weer onder controle te krijgen.

UPDATE: Pentagon bevestigt dat Amerikaanse troepen "twee gewapende mannen" doodgeschoten nadat deze het vliegveld bestormden.

UPDATE: "US official: US military commander met face-to-face with Taliban to seek non-interference with Kabul airport evacuation," aldus het AP.

F

F

Een van de gevallen strijders

Ja, die vertrekt niet anytime soon

Er zijn ook Afghanen die wel kunnen vliegen

Hou je bek Iran

Nog 1 nieuwe hoek in die tweede