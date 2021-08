Want die landings- en startbanen zijn volledig onder de voet gelopen door reislustige Afghanen en de Amerikanen moeten met Apaches over de taxibaan vegen om hun eigen vliegtuigen überhaupt te kunnen laten opstijgen. Maar Bijleveld gaat Afghanen laten weten "dat het ook anders kan" en parkeert 'em er gewoon tussen natuurlijk. Er is vandaag helemaal geen Nederlands militair vliegtuig uit Nederland vertrokken, dus we vermoeden dat het om deze Hercules gaat die gisteren voor het laatst boven Jordanië gespot werd. Echter, spotters vinden daar in de regio nu ook geen Nederlands militair vliegtuig. Dus misschien staat de transponder uit of zo? Hebben we niet voor doorgeleerd verder.

En het is hoe dan ook onduidelijk of het toestel überhaupt kan landen te Kabul, volgens de Duitse regering is de landingsbaan gesloten door de menigte die er probeert in te checken. Mocht het toestel toch weten te landen wordt het een heel spannende situatie, en hopen we dat het toestel genoeg man- en (eventueel) vuurkracht aan boord heeft om verstekelingen uit de wielkleppen te houden. Wij gokken dat de Luchtmobiele Brigade aan boord is, maar wat weten wij nou.

Of liften we toch weer mee op de Duitsers