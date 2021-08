:

Dat medeleven heb ik hier echt wel gezien, naast wat je noemt van “eigen schuld” want die reacties las ik ook en ben het er niet mee eens. Ook het onbegrip dat we hier IS vrouwen willen terughalen, en het vol stoppen van AZC’s met mensen die uit veilige landen komen en aanzienlijk deel komt hier als een soort vakantiewerk roven en treiteren. Dit in schril contrast met moeilijk doen over Afghaanse token en familie weghalen.

De beelden op dat vliegveld doen mij zeker wat. Dit zijn wanhopige mensen en die willen vluchten voor een afschuwelijk regime.

Ik denk dat dit een echt kleine minderheid is in het land. De rest vindt het inderdaad wel best, anders kan een roversbende van 75.000 man niet dat hele land overnemen, en ook zo snel.

Er wordt steeds geroepen dat Afghanistan een graveyard of empires is. Verwezen wordt naar het Verenigd Koninkrijk, de Sovjet Unie en de VS met haar westerse hulpjes. Een uiterst onherbergzaam land als Afghanistan zou niet onder te controle te houden zijn. Ja voor vreemde mogendheden, maar waarom lukt het de taliban dan wel? Het land is voor iedereen even onherbergzaam. Geen berg, pas of steen is voor een Rus of Amerikaan anders dan voor een Afghaan. Wil je daar ageren tegen de heersende macht, dan leent het terrein zich er prima voor.

Het feit dat de Taliban daar jarenlang de macht had en nu ook weer heeft, ligt blijkbaar aan iets anders. Ik denk de veel geroemde hearts and minds hebben van het grootste deel van het volk. Westerlingen (ik reken de Russen er ook even toe) hebben die niet, de taliban blijkbaar wel.