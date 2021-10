We spelen tegen Gibraltar. GIBRALTAR. De ketchupfles van Groep G van de WK-kwalificatiereeks. Een beetje schudden en als komt, dan komt het ook in Bijbelse proporties. Tien jaar geleden zette het Nederlands elftal een recorduitslag neer, 11-0 tegen San Marino, een verzameling knuppels gelijk aan de kneuzenroedel uit Gibraltar. In maart wonnen we de uitwedstrijd al met 0-7 dus vanavond willen we er minimaal 10. We hebben nootjes, chips, bier en een telraam, voor alle keren dat het Noa Lang lukt in normaal Nederlands een zin te formuleren. En de doelpunten, die tellen we ook. Hup Holland hup op NPO3, Gibraltar is geeneens een land, maar gewoon een vieze stinkrots.

Update: 1-0 Van Dijk "9

Update: 2-0 Memvis "21

Update: 3-0 Memvis "45

Update: 4-0 Dumfries "48

Update: 5-0 Danjuma "75

Update: 6-0 Malen "86

De afgekeurde goal van Weghorst

Computer says no