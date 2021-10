"Wat gek dat mensen steeds op stoelen en veldbedden moeten slapen. HOE KAN DAT NOU TOCH?"

Toen in augustus Kabul sneller dan iedereen had verwacht door de Taliban onder de voet werden gelopen, was de allereerste berichtgeving dat er enkele tientallen tolken (die Kamp Holland en die zg politietrainingsmissie in Kunduz hadden ondersteund) naar Nederland geëvacueerd moesten worden, en dat er zich hier al ca 100 tolken (plus kerngezinnen) bevonden, die in eerdere jaren op eigen gelegenheid de weg naar Nederland hadden gevonden.

Toen werd dat, na de motie Belhaj in de TK, uitgebreid tot Afghanen die voor de ambassade in Kabul hadden gewerkt, en 'bewakers', en 'fixers', hetgeen bij Joost Eerdmans tot de terechte opmerking leidde, dat we niet elke Afghaan die ooit eens een ei voor een Nederlander had gebakken hierheen moesten invliegen.

Toen volgde er een min of meer realistische inschatting van Ankie, en 'the shit hit the fan'. Tout policor Nederland, van de Tweede Kamer tot alle NGO's tot de Sheila Sitalsing-achtige columnisten, spraken er schande van: belachelijke overdrijving, schatting nergens op gebaseerd, stemmingmakerij, ondermijning van het 'draagvlak', etc.

Volgens de 'lijsten' van de NGO's zou het gaan om ten hoogste enkele honderden Afghanen.

Nu komt er een lijst/analyse/schatting van de regering naar buiten:

"Het demissionaire kabinet verwacht dat er nog zo'n 2100 mensen in Afghanistan in aanmerking komen voor evacuatie naar Nederland. Dat schrijft het kabinet in een Kamerbrief."

Lijkt me toch duidelijk meer dan 'enkele honderden'. Gaat al meer richting enkele duizenden. En die 2100 moet je uiteraard ook nog eens x5 nemen, want hun 'kerngezinnen' bestaan minimaal uit een vrouw en drie kinderen, maar meestal uit nog meer kinderen. Ook was er alweer discussie of dat begrip 'kerngezin' in bepaalde (lees: heel veel) gevallen niet moet worden uitgebreid naar leden van de zg 'extended family'.

Ook dacht ik dat er in die weken sinds de val van Kabul ca 2000 Afghanen al hier zaten, in dat Heumensoord, Harskamp, en nog zo wat 'opvangplaatsen', waar dus die bekende veldbedden staan, maar in hetzelfde bericht lees ik dit:

"Tot nu toe zijn 2500 mensen met als bestemming Nederland uit Afghanistan gehaald."

Ook alweer 500 meer dan eerder bericht dus.

Eea wordt telkens en dus structureel te laag ingeschat, en mijn verwachting is dat als we 2 jaar verder zijn, we die 'begroting' van Ankie van 100.000 Afghanen wel min of meer genaderd zijn, of zelfs kunnen vaststellen dat Ankie's inschatting bij nader inzien wel erg optimistisch was.

Het moet stoppen, helemaal stoppen. Maar ja........