GeenStijl Café Mega Mix 76 Playlist:



1. Fear Factory - Body Hammer (1995) - @K1100

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

4. Protomartyr - Processed By The Boys (2020) - @TheOne48

5. The Romantics - Talking In Your Sleep (1984) - @Zuma

6. Talk Talk - Such A Shame (1984) - @Nuuk

7. The Michael Zager Band - Let's All Chant (1978) - @Nederlander1

8. Lorde - Everybody Wants To Rule The World (2013) - @many-more

9. Rollins Band - Disconnect (1994) - @Bigi Bana Boy

10. Ajay Mathur - Forget About Yesterday (2018) - @grapo

11. Tom Waits - Yesterday Is Here (1987) - @forecastle

12. The Skids - The Saints Are Coming (1978) - @miko

13. Barns Courtney - Fire (2015) - @Lafayette

14. Boris Mikulic - Break Free (1991) - @Hupusculupus U.Dufus

15. Warren G & Nate Dogg - Regulate (1994) - @Nacho_Vidal

16. Vulfpeck feat. Antwaun Stanley - 3 on E - @dhrat

17. Talking Heads - Once In A Lifetime (1981) - @neonreclame

18. Die Grubertaler - Dem Land Tirol Die Treue (2005) - @remmersmaaak

19. Stan Ridgeway - Camouflage (1986) - @Freezzz

20. Justin Adams ft Ryan Upchurch - Old Days (2017) - @keistad



Bonustrack: Arthur Rubinstein - Chopin Nocturne Op.27 No.1 (1965) - @Duwbak_Linda