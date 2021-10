Kom. Mee. Naar. Buiten. ALLEMAAL. Want buiten vliegt de tankert voor de allerlaatste maal. Kist komt laag over, en als het goed is zoemt er een F16 omheen. De T-235 wordt omgevolkt door Airbussen, en mag nog eenmaal een feestelijk rondje over Nederland vliegen, want dat is awesome. Take off om 12:00 uur in Eindhoven, en dan via Volkel, Ede, Hoxhaland, Lowlands, Eesterga, Leeuwarden, Harlingen, Texel, Den Helder, Pritt Estate, Castricum, Schiphol, Rotterdam, Woensdrecht, Breda naar Gilze Rijen. AUB niet bellen dat Die Invasion is begonnen (dat is-ie wel, maar is niet dit vliegtuig) of anders D66-drammen over brandstofprijzen. Maar gewoon even genieten van een feestje. Thank you for your service, KDC-10. Fotoos volgen.

KOMT-IE: NH Nieuws is LIVE