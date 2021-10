"... en onze persoonlijke favoriet Halina Reijn."

Nou, niet mijn persoonlijke favoriet. Verre van dat. Alles wat fake kan zijn aan een acteur of actrice komt samen in de acteerprestaties van dat mens. Ze kan op commando huilen, en dat schijnt dan een hele prestatie te zijn, op commando huilen. En ze kan ook heel emotioneel in de camera kijken, heel lang, zonder uit haar rol te vallen. En dat kan ook in een zaal, vooral een kleine, intieme zaal, dat voor zich uit staren en emoties uitbeelden. En toneelschrijvers schrijven daar dan weer stukken voor waarmee ze door het land kan trekken en recensenten kan verleiden om voor de zoveelste keer diep onder de indruk te zijn van haar prestaties en daar geëxalteerd over te schrijven.

Vroeger had je die schreeuwlelijkerds als Ko van Dijk waar men maar geen genoeg van kon krijgen. Dat was het echte toneel, dat 'over the top' gedoe met al die wilde gebaren en opgeklopte poses, maar vooral dat oorverdovende geluid. Nu, in de tijd van de camera's die op je huid kruipen is het omgekeerd, is het copuleren met de lens en met de microfoon geworden en mevrouw Reijn kan dat als geen ander.

Halina Reijn, de vrouwelijke Pierre Bokma. Als je naar ze kijkt, dan kijk je nooit naar een personage, maar naar Halina die zo goed haar rol speelt, of naar Pierre die zo goed zijn rol speelt. Ze spelen zichzelf.

Bokma, daar kan Grunberg dan weer een heel boek over schrijven. De toneelspeler achter de rol, nee de toneelspeler die samenvalt met zijn rol. Hoe interessant. Een boek over Halina Reijn zal er beslist ook komen.