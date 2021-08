Ik voorzie een opleving van echte mannen en vrouwen.

Echt, als we over tien jaar terugkijken op deze tijd gaan we ons verbazen over al die dwaasheid, net zoals we ons nu verbazen over de welhaast verplichte vrije liefde in de '70er jaren.

Ik geloof er helemaal niks van dat dit een blijvende ontwikkeling is. Over een paar jaar is alles over dat gedoe met gender gezegd en gedaan en wordt iedereen het gezeur beu, de invalshoeken zijn op, talkshows weten er niks meer over in te brengen en voila, terug naar normaal.

Zo, nou eerst even mijn vrouw vertellen dat ze lunch moet maken en de was op moet hangen.