Maar aangezien Nederlandse acteurs tot de absolute wereldtop behoren en deze beroepsgroep ons voornaamste exportproduct is, hebben we toch een paar vragen. Want het ongedaan maken van de categorieën man en vrouw, halveert natuurlijk het aantal beschikbare prijzen. Dat wordt ondervangen door er een aantal nieuwe prijzen bij te verzinnen. "Daarom bekronen we bij tv-drama vanaf dit jaar óók de bijrollen.’ Het aantal nominaties per categorie wordt verhoogd van drie naar vijf – een voorstel van de belangenvereniging voor acteurs, ACT. Ook het voorstel voor een nieuw Kalf voor acteerprestaties in korte films komt uit die koker."

Maar nu wordt het dus pas echt interessant. Want door de man/vrouw-categorieën op te heffen creëer je natuurlijk meteen impliciet de druk om de man/vrouw-verdeling in prijsuitreiking gelijk te trekken. Het zou immers wel heel slecht staan als mannen nu ineens 2/3 van de prijzen winnen. Kortom, vanaf nu dus nog meer politiek, vernederende troostprijsjes en vrouwen die weten dat ze de belangrijkste prijs wonnen omdat de eerste genderneutrale editie natuurlijk geen man als winnaar kan hebben.

Overigens blijven we van mening dat awardshows vernietigd moeten worden.

Update: acteur Yorick van Wageningen heeft zijn lidmaatschap van De Academy per direct opgezegd. "De hele cultuursector is de afgelopen anderhalf jaar vermoord. Tienduizenden makers staat het water tot aan de lippen. Talent is vernietigd. En uitgerekend dit moment nemen jullie zonder ledenraadpleging een beslissing op basis van buitengewoon geladen identiteitspolitiek waarvan je op je vingers kunt natellen dat die de komende tijd de discussie gaat beheersen."

