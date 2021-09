Zaterdag wordt Nederland een QR-samenleving. Deze week bleek dat het kabinet dit ingrijpende middel niet op diepgravend wetenschappelijk onderzoek baseerde, maar op een advies van KPMG-consultants. GeenStijl ontdekte een eerder door de Europese Commissie gepubliceerd Wob-verzoek waaruit blijkt dat het bureau op Europees niveau zelfs een stap verder wilde gaan. Bij Eurocommissaris Pierre Delsaux (Health & Food Safety) lobbyde KPMG voor een vaccinatiepaspoort dat is aangesloten op landelijke patiëntendossiers.

Corona is sowieso voor KPMG big business. Van Canada tot Australië adviseert het bureau overheden gevraagd en ongevraagd over de uitrol van vaccins en te volgen indamstrategieën. Bij het vaccinatiepaspoort is een prominente rol weggelegd voor de Nederlandse tak, zo blijkt bijvoorbeeld uit deze voor het internationale bedrijfsleven bedoelde publicatie. In Nederland verscheen in februari het door werkgeversclub VNO-NCW bestelde advies waarop het kabinet zijn QR-plannen baseerde. Maar ook daarna bleef KPMG betrokken bij de invoer, zo blijkt uit het feit dat het bureau in juni van dit jaar de overheid nog waarschuwde voor fraude met QR-codes en capaciteitsproblemen bij teststraten.

In maart was de lobby op Europees niveau in volle gang. Uit door de Europese Commissie gepubliceerde stukken (bron, pdf1, pdf2) blijkt dat het bureau Europese beleidsmakers warm wilde maken over de mogelijkheden van een continentaal paspoort. Daarbij was ook de Nederlandse afdeling betrokken. In een email van 26 maart 2021, ter voorbereiding op een mogelijke afspraak met commissaris Delsaux, schrijft KPMG enthousiast over de mogelijkheid om de vaccinatiepaspoorten te koppelen aan allerlei gegevens, zoals lokale labinformatie, maar ook elektronische patiëntendossiers.

Dat leest u goed. Brusselse beleidsmakers kregen van de consultants de worst voorgehouden van een vaccinatiepaspoort dat gekoppeld kan worden aan allerlei medische gegevens, zoals patiëntendossiers. Met de hartelijke groeten van KPMG, het bureau dat al jaren (met onder andere ex-partner Wouter Bos, die inmiddels Invest-NL runt, maar eerst nog de baas was bij het VUmc -dat weer samenwerkte met KPMG voor het VNO-NCW rapport in februari) adviezen geeft over ons zorgstelsel, dat vorige week door de WRR failliet is verklaard. Maar wel weer tegen een hoge prijs. Dat gebeurde ook al bij Hugo's mislukte Astra Zeneca deal.

In het verleden liet Theo Langejan, de baas van zorgtoezichthouder NZa, KPMG luxe reisjes betalen naar Zuid-Frankrijk, waar hij met apothekers, artsen en auto's over besparen sprak. Pfizer betaalde de extraluxe suite. Het liep slecht af voor Langejan. Maar voor hem betaalde KPMG tenminste nog de gran QRu's, in de QR-samenleving betaal je voor je vrijheid en voor je drankje.

GeenStijl Onderzoekt. Helpt u mee?

Het ontbreekt in dit land aan kritische journalistiek. Zelfvoldane, innig met politieke partijen verweven publieke omroepen. Samenklittende uitgeverijen die door de staat betaald worden, onvoorwaardelijk links leunende journalisten die pluriformiteit niet herkennen als het in hun gezicht geslagen wordt en dus "het klimaat", "de migratie" of "de EU" als voldongen feiten behandelen die geen kritiek verdragen. Een overheid die onder de Rutte Doctrine alles zwart/wit weglakt in Wob-verzoeken, de burger het zicht op beleid belemmert en de soevereiniteit hoeksteen voor hoeksteen uitlevert aan supranationele "belangen".

Wat kunnen wij daar tegen doen? Niet alles. Maar wel iets. GeenStijl is een klein bedrijf met een groot bereik, dat surft op de waan van de dag. Onder die golven willen we naar parels duiken. De onderste stenen zoeken. Daar heb je duikers voor nodig, met expertise, tijd en geduld. Dat kost geld. Geld dat bij ons niet tegen de plinten omhoog klotst. Want geen staatssteun. Want niet woke. Want geen grote corporate suikerooms. Wil u meer, of minder onderzoek onder de oppervlakte? Dan kunt u dat regelen. U doet een duit in het zakje, wij zetten Wobbers en Duikers in.