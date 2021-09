Citaat: Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties bepaalt dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen.

Wat is het Vluchtelingenverdrag?

Een verdrag van de Verenigde Naties, aangenomen in 1951. De officiële naam is ‘Verdrag betreffende de status van vluchtelingen’ (Convention relating to the Status of Refugees). Het verdrag is bindend: een staat die het verdrag heeft erkend (‘bekrachtigd’) moet zich aan de regels van het verdrag houden. Het Vluchtelingenverdrag bepaalt dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen. Het verdrag schrijft echter niet voor hoe of door welk land vluchtelingen moeten worden opgevangen.

Hoe of door welk land vluchtelingen moeten worden opgevangen is niet voorgeschreven door het Verdrag van 1951.

Daarom: Frans-Guyana! Frans-Guyana is juridisch gezien een departement (soort provincie) van Frankrijk. Er is volop ruimte want er wonen maar 300.000 mensen.

Het Vreemdelingenlegioen is er gelegerd. Dat kan zorgen voor nette barakken, drie halal-maaltijden per dag, medische verzorging en ordehandhaving.

Wanneer komt Greet met dit idee?