Mijn geloof in partij politiek is al jaren weg. Het interesseert me immers niks welk poppetje van welke partij de kar trekt. Als er maar een visie is van die persoon en dat de beste persoon op de juiste plaats zit. Ook geloof ik niet in de huidige democratie van 1x in de 4 jaar een populariteitswedstrijd met vaak loze belofte. Die na de verkiezingen snel worden ingewisseld.

Met de huidige techniek zou ik voorstander zijn voor een kenniskabinet die belangrijke kwesties voorlegt aan de bevolking via een referendum. Dit is immers makkelijk te organiseren via DigiD.

Maar dit (Filmpje) www.youtube.com/watch?v=O90nfczjNHA is ook een goed alternatief om elk jaar op je verjaardag een stem uit te brengen. Dus 4 stemmen in 4 jaar en dan bekijken welke kant we op gaan met het land. Dan komt de lange termijn visie ook weer terug. Dat missen we nu enorm in de politiek. Moeilijke punten zoals bijvoorbeeld immigratie blijven vooruit geschoven worden (pappen en nat houden) zonder dat er een echt plan is.

En als laatste de formatie. Er is maar 1 manier en dat is de verkiezingsuitslag accepteren en beginnen met de grootste partij totdat er genoeg zetels zijn. Dat zou nu dus VVD,D66,PVV en CDA zijn. Dat doet echt recht aan de wens van de kiezer. En als je er niet uitkomt dan weer nieuwe verkiezingen. Kleine kinderen leren we ook om samen te spelen, dan moet dat ook met volwassen politici lukken :-)

Hoop dat ik nog ooit een echte verandering mee gaan maken in de politiek/democratie maar ik ben bang dat ze in DenHaag zo plezierig zitten op het pluche, dat ze alles willen doen om verandering tegen te gaan.