De kernvraag die je eerst moet beantwoorden is: Hoeveel is behoud van biodiversiteit waard tegenover het behoud van een hoeveelheid boerenbedrijven?

De stikstof is een gevolg van allerlei bronnen, waaronder landbouw maar ook industrie en verkeer. Landbouw (veehouderij) speelt daarbij een voorname rol. In de Natura 2000 gebieden is vooral stiksofarme grond, waarop bepaalde soorten gedijen. Die zullen verdwijnen ten gevolge van stikstofdepositie. De vraag is hoe erg dat is.

Is biodiversiteit vooral een hobby van wereldvreemde planten-fetisjisten en geitewollensokken of heeft het gevolgen voor ons allemaal? Geen idee eigenlijk. Ik neig te zeggen: Zo spannend is die biodiversiteit nu ook weer niet. Dan verdwijnt er een soort uit dit land en dan sterft een beestje uit. Is dat erg? Deskundigen, die van de geitenwollensokken-brigade vooral, zeggen dat dat heel erg is, want de bloemetjes en de bijtjes en de bestuivingen en de graansoorten en de bevruchtingen van de planten. En dus uiteindelijk ons voedsel. Uuuhm, ja? Maar gaat dat op korte termijn doden opleveren? Sterven we een wisse dood? Gaan we eraan onderdoor? Dacht van niet. Hooguit krijgen we er allerlei anders voor terug, dat op rijkere bodem groeit. Andere beestjes, insecten enzovoort. Die brengen vast ook veel goeds is mijn indruk. Maar goed wat zeggen de deskundigen?

"Kort gezegd, biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.

Aangezien levende organismen met elkaar verbonden zijn binnen dynamische ecosystemen, kan het verdwijnen van één soort een vergaande impact hebben op onze voedselketen. Het is onmogelijk om de exacte gevolgen van massale uitsterving voor mensen te voorspellen, maar we weten wel dat de huidige diversiteit van de natuur ons in staat stelt om te gedijen."

www.europarl.europa.eu/news/nl/headli...

Wat ik lees is vooral stellingname en beweringen. Weinig wetenschappelijk onderbouwde claims. De stelling is dat afname van de biodiversiteit ons in gevaar brengt. Maar ik vraag het me serieus af. Is dat echt zo erg? Hoe dan? Of is het voornamelijk een onderbuikgevoel, van biologen en natuurliefhebbers, die vinden dat soorten niet horen uit te sterven?

Er dreigen 1 miljoen van de 8 miljoen soorten op korte termijn uit te sterven, wat gevolgen heeft voor onze voedselketen, is de stelling van de VN. In hoeverre onze stikstofboeren daaraan bijdragen weet ik niet, maar mijn indruk is dat de sterke ontbossing van de Amazone en de oerwouden van Indonesie en Afrika een veel grotere invloed hebben dan die paar boeren bij ons, op de arme zandgronden van onze (kunstmatige) heidegebieden.