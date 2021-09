Israel, volgens de beste microbioloog van Nederland ONS voorland. En we spreken dan misschien geen joods maar we hebben even in the tribe rondgevraagd en ze schijnen het echt te zeggen. Rechts ziet u de Israelische minister van Gezondheid Nitzan Horowitz. Terwijl ze zichzelf off-mic wanen keuvelen hij en de Israelische minister van Binnenlandse zaken Ayelet Shaked (lekker) over hun coronapaspoort. Jewish News Syndicate schrijft:

"In response to Shaked’s suggestion that the “green pass” could be removed as a requirement for outdoor seating at restaurants, Horowitz said: “For swimming pools, too, not just in restaurants.” “Epidemiologically, it’s true,” said Horowitz, adding, “The thing is, I’m telling you, our problem is people who don’t get vaccinated. We need [to influence] them a bit; otherwise, we won’t get out of this [pandemic situation].”"

Ja, weet je. Is wel gewoon eerlijk. En nu nog een keer gewoon in een microfoon zeggen tijdens een persco. Hier in Nederland noemt Hugo de vaccinatiedrang achter een coronapaspoort inmiddels "natuurlijk wel een neveneffect, die stimulans voor mensen inderdaad om zich te laten vaccineren." En totdat er hier ook een keer onverhoopt een microfoon aan staat hebben we het daar maar mee te doen.