Krijg je met teveel clubjes die subsidie of andere dingen krijgen waarvan hun inhoudelijk kwaliteit slecht is. Verzorgingstaat zijn we niet. Geld wordt uitgedeeld aan orginsaties die geen fl***er uitvoeren, maar alleen maar ellende veroorzaken. Dat heb ik meegemaakt in het gezin toen we bij schuldensanering zaten en we ons financien niet mochten doen. Er was een organisatie, Shardanvirly, die zo slecht te werk ging met ons geld, dat dingen gewoon niet betaalden zoals de zorgverzekering van mijn voor een jaar. Toen kreeg mijn vader meerdere boetes omdat de autobelasting niet tijdig betaald was. Bla bla bla, toen advocaat ingeschakeld, wonnen de rechtszaak en mochten we zelf de financien doen. Mijn ouders kregen hulp van een maatschappelijke organisatie over de financien bijhouden. Wat een verademing in vrijheid. Toen ging het alleen maar beter maar zaten weopgeschadeld met extra schulden. Maar goed, uiteindelijk de drie jaar bereikt en vrij van dat. Dat was een paar jaar geleden. Ik zou zeggen dat volgend jaar de BKR-registratie weg is. Daarnaast nog 1500 euro aan belasting resterende (brief ontvangen deze maand) dus die is zo betaald binnen een maand of twee drie. Dan volledig schulden vrij. Conclusie: leven in schulden is ellende.