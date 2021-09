Tom is journalist en registreert slechts de bonte stoet stoethaspels die hij zoal tegenkomt bij dergelijke gelegenheden. Ze bieden zichzelf bijkans aan, mannetje op het einde wil ook maar wat graag even z'n 10 seconden doen. Infotainment is mooi, het lijkt wel wat op een docu van Attenburough: "And here we see the natural behaviour of the Man-monkey, specifically one of the lesser in rank, struggling for recognition within the group"