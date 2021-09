Hoewel ik overtuigd er van ben dat iedere 0,0000000001% Islam in een vrije samenleving 0,0000000001% te veel is zijn de eerwraak en onderbuikroepers toch te snel (ook als blijkt dat het wel zo is). Gaat het om roedels rovende, mishandelende, stekende, kutjesknijpende, fietsslot door homokoppel rammende, jodenbelagende etc. "jongeren" dan heb ik geen twijfel en ga ik daar volledig in mee. Dan heb je minimaal 95% van de (niet geïdeologiseerde) statistieken om mee te zwaaien, maar dat is in het geval van dit type misdaden zeker niet zo. Daar zijn mannen in alle hokjes schuldig aan, nu nog wel (die statistiek staat natuurlijk ook op omvallen).

Wat er mee mis is om dat nu al wel op voorhand te benoemen is dat je daarmee jezelf en de reaguurders op GS in zijn algemeenheid (de stok om mee te slaan "dit staat er op extreem rechts blog GeenStijl") )als dommig ultarechts als het niet klopt. In het zeldzame geval dat het op die andere misdaden niet klopt is dat aantoonbaar de uitzondering op de regel.

Laat de traditionele enabelers en beroepswegkijkers daar het patent maar op behouden. "Feministen", "anti-"racisten" en zelfbenoemd progressievelingen en zo, oftewel Jopers en hun gevolg.

Zolang er zo weinig bekend is bij een misdaad als deze dan zou alleen de aandacht naar het slachtoffer moeten uit gaan. Dat doe ik nu ook niet, maar ik stoor me aan dit soort reacties, omdat dat het niveau van de gemiddeld genomen goed doordachte reaguursels erg devalueert. Zelfs als de gok (wat het in dit geval statistisch gezien is) voor diegenen "goed" uitpakt.