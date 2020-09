Ontken biologie. Biologie is tenslotte een social construct.

Ontken dat mensen clans / groepen / clubs / enz. vormen met gelijken om zich compleet en gelukkig te voelen.

Ontken dat er een bevolkingsgroep is die stijf staat van de testosteron: de adolescent dus.

Geef deze groep alle vrijheden en rechten, maar geen verantwoordelijkheden en plichten.

Geef deze groep geen verbindende normen en waarden meer. "Eenheid maakt macht" is passé. Alles dat verbindt is uit de mode. "Diversiteit is onze krach(t) is het nieuwe mantra".

Bagatelliseer fout gedrag: 'ach, het is nog maar een kind', enz.

Zie lijdzaam toe hoe individuen uit die leeftijdscategorie bendes vormen.

Zie lijdzaam toe hoe de relaties tussen groepen verhardt en ze zich bewapenen.

Zet geitewollen sokken op het probleem die reageren met 'meer subsidie en meer buurthuizen'.

Vul de buurthuizen met gay shit zodat niemand komt opdagen.

Zie lijdzaam toe hoe de lijken zich opstapelen.

Zie lijdzaam toe hoe straffen vooral dienen als streetcred en aanzienverhogend werken.

Geen opvoeding door de ouders of door de maatschappij. Niemand die van deze jongeren goed functionefende volwassenen maakt... Well, fuck.

"Back to these young criminals—They probably were not spanked as babies; they certainly were not flogged for their crimes. The usual sequence was: for a first offense, a warning—a scolding, often without trial. After several offenses a sentence of confinement but with sentence suspended and the youngster placed on probation. A boy might be arrested many times and convicted several times before he was punished—and then it would be merely confinement, with others like him from whom he learned still more criminal habits. If he kept out of major trouble while confined, he could usually evade most of even that mild punishment, be given probation—‘paroled’ in the jargon of the times.

This incredible sequence could go on for years while his crimes increased in frequency and viciousness, with no punishment whatever save rare dull-but-comfortable confinements. Then suddenly, usually by law on his eighteenth birthday, this so-called ‘juvenile delinquent’ becomes an adult criminal—and sometimes wound up in only weeks or months in a death cell awaiting execution for murder. You—

He had singled me out again. “Suppose you merely scolded your puppy, never punished him, let him go on making messes in the house ... and occasionally locked him up in an outbuilding but soon let him back into the house with a warning not to do it again. Then one day you notice that he is now a grown dog and still not housebroken—whereupon you whip out a gun and shoot him dead. Comment, please?”

“Why . . . that’s the craziest way to raise a dog I ever heard of!”

“I agree. Or a child. Whose fault would it be?”

“Uh . . . why, mine, I guess.”"

-Robert A. Heinlein, Starship Troopers.