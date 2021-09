Tuurlijk, het is maar een case studie die helemaal geen causaal verband aantoont tussen doordraaien en 14 dagen in een hotel opgesloten zitten. Immers, misschien was-ie al gek. Net zoals Joe Rogans herstel binnen drie dagen helemaal geen causaal verband aantoont met o.a. de ivermectine-kuur die hij nam. Immers, misschien was het spontaan herstel. Maar goed, de 19-jarige Jessie Thomas "initially dodged hotel quarantine, sneaking into Victoria from New South Wales, but police tracked him down in Stawell, before driving him to the Element Hotel in Richmond." Kortom, Jessie had er al een heuse KLOPJACHT op zitten, want zo gaat dat tegenwoordig in Australië met "covid fugitives".

Jessie dacht na 14 dagen dat hij om 12:00 vrijgelaten zou worden, maar rond 12:00 bleek dat 00:00 te zijn, en dat bleek een half etmaal teveel voor het jonge heerschap. Hij richtte voor $10.000 schade aan in zijn hotelkamer, probeerde te ontsnappen en werd vervolgens veroordeeld tot drie maanden in 't gevang "for the rampage, and other unrelated crimes". Of die unrelated crimes het 'illegaal' oversteken van staatsgrenzen waren, is onduidelijk.

Maar okay, dan maar die app waarmee je middels gezichtsherkenning en gps op willekeurige momenten binnen 15 minuten moet bewijzen waar je bent, omdat anders de politie op je af gestuurd wordt. Alles beter dan zo'n hotel, is 't niet!

Plaatselijke Big Brother-bekendheid Daniel Hayes zat tijdens het voorval trouwens een paar deuren verderop in quarantaine, en legde het gebeuren vanuit z'n eigen kamer vast. Zie onderstaand. Deel 2, 3 en foto's van de schade, na de breek.

Een getuige van het gebeuren