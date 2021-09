Het betreft een trial toegepast op ongeveer 50 Australiërs die vanuit andere staten terugkeerden naar de staat Zuid-Australië en net als alle andere terugkeerders in thuisquarantaine moeten. Premier Steven Marshall zegt te hopen dat de trail de komende weken wordt uitgebreid naar mensen die Zuid-Australië vanaf het buitenland betreden. Het werkt als volgt:



"Those in home-based quarantine will need to download an app, developed by the South Australian Government, to prove they are staying home while required to. (...) The app uses geo-location and facial recognition software to track those in quarantine. The app will contact people at random asking them to provide proof of their location within 15 minutes. (...) If a person cannot successfully verify their location or identity when requested, SA Health will notify SA Police who will conduct an in-person check on the person in quarantine."

"""Deelnemers""" weten niet wanneer en hoe vaak de app hen om een locatiebewijs vraagt. En als ze er niet in slagen hun identiteit én locatie binnen 15 minuten te verifiëren komt de politie dus even kijken hoe het eigenlijk met je gaat. Gelukkig dropt binnenkort die Pfizer-pil die je tweemaal daags in mag nemen en dan zijn we overal van af.

Alsof schermkleven nog niet Westerse volksziekte #1 was, mág je tijdens die twee weken dus niet eens langer dan 15 minuten je telefoon niet vast hebben. Maar goed, Australië is sowieso al wel een tijdje koploper in corona-rariteiten. Dat nieuwe quarantainekamp van $200 miljoen, mensen die in South-Wales alleen een uurtje extra buitenlucht mogen als ze dubbel gevaccineerd zijn en laatst die klopjacht op een "covid fugitive" die door een arrestatieteam onder luid gejuich van een bang publiek van een bankstel getrokken werd.

Ondertussen heeft het Australische parlement er binnen 24 uur ook een nieuwe wet doorheen gedrukt die anonimiteit op social media onmogelijk maakt, en de politie - met een wel heel laagdrempellig rechterlijk bevel - toegang verschaft tot de social media van mensen in lopende zaken. Nou, start daar nog maar eens anoniem een corona-kritisch draadje op Twitter!

Lohol dat fucking eiland

Is dit een land in psychose? (ja)