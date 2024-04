#BREAKING : A major incident has been declared following reports of multiple people killed at Westfield Bondi Junction Shopping Centre this afternoon. Dozens of emergency service crews are currently on the scene. More to come. #9News READ MORE: nine.social/Elg

De zoekterm 'Sydney' levert op de sociale media nogal een ingewikkelde verzameling materiaal op MAARRRR het gaat as we speak mis in Australië. Bij een 'stabbing spree' in een winkelcentrum in Bondi Westfield zijn meerdere mensen, maar zeker vier, om het leven gekomen. Er is ook geschoten - maar vermoedelijk door de agenten, die een dader hebben neergeknald. "There are unconfirmed reports of a second male offender at the scene. Police are still trying to gather information about motivation - terrorism links are being considered." NSFW-beelden na de klik dus niet klikken als u de ochtendboterham nog moet smeren. Later meerrrr.

UPDATE 9.07 uur - Veel ruis maar hier ook getuigen over aangevallen baby's: "The men said the baby’s mother had been stabbed, and they were trying to compress the baby’s wounds, including using shirts from the shop."

UPDATE 9.09 uur - Livestream ABC hiero

UPDATE 9.17 uur - Dit kunnen we niet verifiëren maar DIT zou een beeld zijn van de dader. EEN FRIES?

UPDATE 9.24 uur - Hallucinante beelden van de dader die door het winkelcentrum rent en achter mensen aan gaat

UPDATE 9.27 uur - Beeld van een strijder die de steker probeert tegen te houden

UPDATE 9.30 uur - Target Neutralized