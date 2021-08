Er zijn een paar dingen die ze in de islam heel goed kunnen. In Allah geloven. Vrouwen onder een kleedje dirigeren. Mannen door de hoofdingang naar binnen laten gaan. Nou ja, en nog veel meer dingen. Er zijn echter ook dingen die ze in de islam niet zo goed kunnen. Zoals het runnen van fatsoenlijke scholen - even los van koranscholen en haatmadrassa's want dan staan alle neuzen wél dezelfde kant op. Zo moeten we altijd een beetje lachen om die stuntelklunsjes van het Haga Lyceum want die kunnen écht geen zak, maar ook elders vechten ze elkaar continu de tent uit. Nu weer bij de basisscholen van As Dingesdinges, 'die herhaaldelijk in opspraak kwamen door antiwesterse en anti-Joodse uitingen en zwakke prestaties'. Ze liggen daar momenteel bestuurlijk met elkaar te olieworstelen. "Het bestuur van de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam is al een jaar verlamd door ruzies. 'Bestuurlijk is het een puinhoop'. (...) In een interne mail, ingezien door Het Parool, spreekt de bestuursvoorzitter van de As Siddieqscholen van een noodsituatie, besluiteloosheid en het ontbreken van continuïteit." Die bestuursvoorzitter is Samy Aldeghedy, penvriendin van haatbek Fawaz Jneid alias sjeik Huppeldepup, en Aldeghedy is tevens bestuurder en imam van de Al Tahweed-moskee in Amsterdam-West. De door Saudi-Arabië gefinancierde Al Tahweed-moskee is zo ongeveer het hardst stinkende konthol van alle moskeeën; het is de plek waar Mohammed Bouyeri zijn liefde voor het vak kreeg, waar IS-gangers onderdak kregen, waar haatsmoel Suhayb Salam (van alFitrah) actief was én waar kindertjes les kregen over vijandbeelden van ongelovigen en een multiplechoicevraag over welke straf mensen die zich ingeven met zwarte magie moeten krijgen: zweepslagen, stenigen of doden met een zwaard (goede antwoord is natuurlijk c). Enfin, u leest het al. Wat een enorme verrassing toch weer dat het niet botert op een islamitische basisschool.