Op het Haga Lyceum in Amsterdam is een interne opstand uitgebroken tegen directeur Söner Atasoy. "De bestuursvoorzitter van de islamitische middelbare school probeert Atasoy te schorsen omdat die er een autoritaire leiderschapsstijl op na zou houden. De medezeggenschapsraad wil dat de macht van de directeur wordt ingeperkt en de ouderraad heeft zich teruggetrokken uit onvrede over Atasoy. Die probeert de bestuursvoorzitter weg te krijgen voordat zijn schorsing officieel wordt." Niet zo raar, want het is al sinds de oprichting een grote tyfuszooi op het Haga Lyceum, dat alleen nog maar open is omdat de rechters van onze Raad van State niet begrijpen dat dit soort haatmadrassa's in een fatsoenlijke samenleving geen recht van leven hebben. Minister Slob probeerde Atasoy (bekend van de uitspraak: "Als de AIVD zo graag ambtsberichten wil uitdoen, moeten ze met tyfusbewijzen komen") trouwens eerder ook al weg te sturen, maar ook dat werd tegengehouden door een rechter. Leve onze rechtsstaat!