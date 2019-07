Geen 1 aprilgrap mensen. De Inspectie van het Onderwijs mag eindelijk haar rapport over Het Cornelius Haga Lyceum openbaar maken. Het Cornelius Haga Lyceum is een islamitische middelbare school die de hele tijd een grote middelvinger opsteekt naar de Nederlandse samenleving en erg verontwaardigd is over het feit dat de Nederlandse samenleving daar niet blij mee is. Kom er maar in, Inspectie: "Het bestuur neemt geen afstand van personen met een omstreden reputatie, er is sprake van financieel wanbeheer, relaties met externe partijen worden geschaad en het burgerschapsonderwijs is onvoldoende. Daarmee is het handelen van het bestuur schadelijk voor de school en de leerlingen. De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat het huidige bestuur van de school de geconstateerde tekortkomingen kan wegwerken." En kom nog maar even door: "Ook is er sprake van onrechtmatig financieel handelen van het bestuur onder meer in de vorm van zelfverrijking. Daarnaast is er sprake van belangenverstrengeling. Het bestuur geeft te veel geld uit aan zichzelf, familieleden en relaties." Uitspraak rechter DAARRR. Hele rapport HIERRR (dieptepunten na de break) Hallo minister Slob. Sluiten die tent.

