Dag belastingbetalertjes van Nederland. U kunt allemaal de hartelijke tyfus krijgen van de Raad van State, die vandaag een uitspraak publiceert over de populairste school in de Nederlandse journalistiek: Het Haga L. uit Amsterdam. Arie Slob kondigde aan dat er geen cent meer naar het Haga zou gaan, maar u weet hoe dat gaat als in Nederland een minister zoiets belooft. Dan gaan er heel veel centen naar het Haga Lyceum. Staat dikastocratie eigenlijk al in het woordenboek?