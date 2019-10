Daar gaan we. Insh'Allah zet minister Slob per 1 december de financiering voor tyfusschool Het Haga Lyceum stop. Söner Atasoy had tot vanmiddag om een nieuwe bestuurder aan te zetten, maar dat is hem niet gelukt. Misschien had de hond zijn huiswerk opgegeten of dacht hij dat het pas voor volgende week dinsdag af moest. Dat wordt een flinke klap voor de diversiteit van onderwijs ten onzent, aangezien het Haga Lyceum naast het Avicenna College (voorheen Ibn Galdoun) de enige middelbare islamitische school in Nederland is. En nu maar hopen dat sjeiks in Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit of een ander shithole country niet opeens alslnog de poeplap trekken om deze haatmadrassa draaiende te houden. Dus hee Arie Slob. Sluit die tent anders gewoon.

UPDATE: En daar is de officiële aankondiging van Slob.