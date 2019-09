Het bestuur van het Haga Lyceum, waar het volgens de Onderwijsinspectie ene grote tyfusbende is, moet van minister Arie Slob binnen vier weken zijn opgehoepeld. Anders wordt minister Slob heel boos trekt hij de financiering van de school in. "Ik houd grote zorgen over de schoolomgeving van de leerlingen van het Cornelius Haga Lyceum. Alle leerlingen verdienen goed onderwijs in een veilige omgeving. Daarom moet er een nieuw bestuur komen. Zij moeten de onderwijskwaliteit, het bestuurlijk handelen en de financiën op orde brengen." Nou ja. Alsof een nieuw bestuur opeens uit allemaal keurige democraten met een voorliefde voor de vrijzinnigheid en/of de rechtsstaat en/of üperhaupt Nederland gaat bestaan. Blijf dromen Arie. Hele Kamerbrief DAARRR.

INSTANT UPDATE: Ook bestuur Joodse misbruikschool Cheider moet oppassen voor SuperSlob.

UPDATE: Bestuur reageert: "Wij blijven hier".

UPDATE: De Slobinator gaat door! 'Islamitische hogeschool moet afstand nemen van haatdragende woorden van rector, anders trekt minister de bevoegdheid in'.