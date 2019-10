1 december kikker in je financiering. Minister Slob schrijft vandaag in een stoere brief aan de Tweede Kamer dat hij de geldkraan voor het Haga Lyceum dichtdraait, omdat de school nog steeds geen nieuw bestuur heeft. Tyfusexpert Söner Atasoy liet gisteravond weten dat het allemaal wat langer duurt omdat zijn nieuwe bestuurder geen stageplek kan vinden moslim is. Maar in de kantlijn van de Kamerbrief geeft Slob toe dat de school nog twee dagen krijgt om alsnog een nieuw bestuur te regelen. Wij hebben nooit op de lerarenopleiding gezeten, maar eerst dreigen met een straf en als puntje bij paaltje komt de deadline uitstellen, lijkt ons niet echt hoe consequent gezag werkt. Atasoy is in ieder geval niet bepaald onder de indruk van zachte heelmeester Slob en wij vragen ons af hoe lang deze stinkende wond nog door mag etteren.