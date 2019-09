Noem ons visionair of noem ons dorpsgek, maar bij MSM & NPO hebben ze na jarenlang uitstel van onderzoek, gevolgd door jarenlang onderzoek, gevolgd door drie volle vergaderdagen over hoe ze de kop boven het artikel zo omfloerst mogelijk konden verwoorden, eindelijk de verlichting gezien: "Grote zorgen Tweede Kamer na onderzoek salafistische moskeescholen." Onder die absolute fopkop volgt dan het echte nieuws, dat u alhier al vijftien jaar - of langer - kent, weet, leest & de ogen niet voor sluit: moslimkindjes op moskeescholen leren dat iedereen die niet met de kont omhoog voor Allah bukt, deaud moet. Maar dan supernetjes verwoord want het blijft wel Nieuwsuur natuurlijk. De profeetpraktijken hebben plaats in 'minstens vijftig' haatmadrassa's in heel ons ooit zo onbezoedelde land, en krijgen vorm in bijvoorbeeld de multiple choice-vragen over wie de "vijand" is en welke doodstraf overspeligen, homo's en kuffar verdienen:

a. zweepslagen;

b. stenigen;

c. doden met een zwaard.

"De" Marokkaans-Nederlandse gemeenschap veinst verbazing en schok (je mag altijd generaliseren als je het goed bedoelt), en politici komen met fopvoorstellen om de onderwijsinspectie ook op moskeeën te laten controleren. Kolder natuurlijk, want het Haga Lyceum heeft onlangs bewezen dat die papieren tijger echt helemaal niemand gaat bijten, hoeveel AIVD-rapporten je ook over zulke scholen opstapelt.

Er is ook goed nieuws, overigens: "Op verschillende moskeescholen onderwijzen docenten dat moslimjongeren moéten vertrekken uit dit 'ongelovige land' om zich te vestigen in een islamitisch land." Minder, minder, ze willen het zelf. Mooi & GA DAN!

TL;DR: "Verdomd, Theo had gelijk. Groetjes, Nieuwsuur"