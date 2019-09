Geschokt. Ontdaan. Verbaasd. Onthutst. Geschrokken. Stupéfait. Verbijsterd. Verbouwereerd. Perplex. Ontsteld. Het is weer tijd om het Kamerleden Bingo Puzzel Woordenboek erbij te pakken, want Nieuwsuur en NRC hebben even door het lesmateriaal van islamitische basisscholen gebladerd. Het blijkt dat Allah een hekel heeft aan homo's (is gelukkig andersom ook zo) en dat het natuurlijk niet de bedoeling is dat jongens en meisjes zoiets smerigs doen als elkaar aankijken. "Daarnaast vermeldt het boek strenge gedrags- en kledingvoorschriften voor met name meisjes. Kinderen moeten bijvoorbeeld op internet zoeken naar plaatjes van meisjes die niet-correct gekleed zijn, omdat zij bijvoorbeeld te strakke kleren dragen onder hun hoofddoek." Eerlijk is eerlijk, op internet zoeken naar plaatjes van meisjes die niet-correct gekleed zijn doen wij ook wel eens, maar om die plaatjes dan te gaan "ophangen in de meisjestoiletten op school" gaat wel erg ver. Gelukkig zit onze Onderwijsinspectie, die van de vvd ook salafistische moskeescholen in de gaten moet houden, er bovenop. "Maar als NRC en tv-programma Nieuwsuur de Inspectie van het Onderwijs vragen of ze het lesboek kent, volgt een ontwijkend antwoord. De inspecteurs zijn vergeten of zij de methode kennen, zegt de woordvoerder. „Ze hebben dat ook nergens bijgehouden.”" Geschokt, wij zijn het.

Geschokt (2)