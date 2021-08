"Minstens tweehonderd minderjarige vluchtelingen dreigen in Nederland te moeten opgroeien zonder ouders, als gevolg van nieuw beleid van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat nareizen van familieleden moet indammen."

Maar kinderen hebben toch 'recht' op een gezinsleven? Dat nieuwe IND beleid zal wel weer worden afgeschoten door een of ander 'hoger' EU rechtscollege.

Ik dacht trouwens altijd dat het zo was dat al die AMA's niet uitgezet werden tot ze de leeftijd van 18 jaar bereikten, en dat ze daarna geen recht op verblijf in Nederland meer hadden. Dat was destijds toch ook het geval met die Mauro (Mauro moet!........ blijve! Mauro moet!....... blijve!). Die kon dan uiteindelijk weer 'blijve' omdat hij hier ging 'studeren' (een MBO opleiding elektrotechniek oid). En ik vermoed dat dat Mauro scenario opgaat voor al die AMA's. Uiteindelijk mag iedereen hier 'blijve', zelfs lieden die compleet uitgeprocedeerd zijn en illegaal zijn geworden, 'blijve' en krijgen later toch tussen neus en lippen door een verblijfsvergunning in hun handen gestopt, zoals die klaplopers van We are here.

Ik zeg: opzeggen al die vluchtelingenverdragen. Nederland = Vol, ten dele overvol. Wij verlenen geen asiel meer. In plaats daarvan dragen we financieel bij aan vluchtelingenkampen in de regio, maar hier komen al die derdewereldlanders er niet meer in.

(Die laatste alinea is een voorbeeld van wat in het Engels een 'pipe dream' wordt genoemd, maar dat is wel duidelijk, denk ik)