Prima, maak me er ook niet meer druk om je doet er toch niets aan. Ben benieuwd hoe ze dat allemaal willen financieren als strak alles autochtonen en kapitaalkrachtige mensen zijn weggejaagd. “The problem with socialism is that you eventually run out of other people's money.” - M Thatcher.

Ben blij dat ik aan al dit circus niet mee hoef te betalen, en vooral mijn lokals support. Verder loop ik nog steeds rond met het idee om te emigreren, maar het punt is dat ik het hier nog 'te goed' heb. Dat betekent niet dat ik voorstander van al die achterlijk ben wat er nu gaande is:

- WONINGNOOD! (zie ook Apeldoorn topic, schandalig)

- LHBTQ geneuzel

- Klimaathysterie

- Viruswaanzin (Corona "pandemie")

- Ongebreidelde stroom vluchtelingen

- Deugfascisme

- Incapabele overheid inclusief non-valeur politici

- hogere btw

etc. ect. etc. de lijst is niet uitputtend helaas.

Nee laten we lekker allemaal exoten binnenhalen, die totaal niet mee kunnen/willen komen met onze westerse beschaving. Want de oplossing is om het probleem nog groter te maken. In plaats van echt eens problemen aan te pakken vallen journalisten u en mij liever lastig met een krijsbrief van een 14-jarige hysterica (niet Greta), en wordt verwacht dat u dat ook nog eens heel serieus neemt.

Nou mensen ik herhaal nog eens mijn regel #1, zorg vooral goed voor uzelf en uw dierbaren want de overheid heeft een t*phushekel aan u. Vooral als u een blanke autochtone man.

fijne avond.

Trick M.

Dit land is definitief verloren