Kaag c.s. wil de macht over ons land hebben. Ethiek is voor haar een middel om haar tegenstanders eronder te krijgen. Er zit zo veel duidelijke hypocrisie en gebrek aan logica in die ethiek. Ze spreken zichzelf zo vaak tegen: dan bestaan vrouwen weer niet (transgenderisme), dan weer wel (het glazen plafond). Dan is homosexualiteit een keuze, en dan vooral weer niet. En over verschil tussen woord en daad: we weten allemaal wie in Nederland de grootste bedreiging vormen voor LHBTQIKEA+ers.

Dus Kaag lult maar wat. Roddelen en schelden, meer is het niet. Ze wil de macht. Het volk moet de bek dicht houden en alleen maar werken voor Kaag en haar hofhouding. Zo niet: racist, sexist, nazi!!!!

Je kan er telkens wel weer op in gaan, op die bagger. Het is zo makkelijk onderuit te halen. Maar dat interesseert niemand van D66 en ook de D66-achterban niet. Die hoogopgeleiden van D66 willen de democratie afschaffen. Geen macht meer voor de laagopgeleiden. En in die koude burgeroorlog is heel veel toegestaan.