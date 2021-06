Vandaag viert Iran de heerschappij van het volk. Behalve dat het volk amper naar de stembus te krijgen is omdat het weet dat het allemaal geen zin heeft. Naar verwachting komt zo'n 40% vandaag opdagen, precies evenveel als het "verrassend hoge" percentage Nederlanders tijdens de Europese verkiezingen in 2019. Maar goed, de gedoodverfde kandidaat is de moeilijk conservatieve - veel meer dan huidige president Rouhani - zittende opperrechter Ebrahim Raisi (wiki). Échte oppositie werd niet to de race toegelaten, van de zeven toegelaten kandidaten trokken drie zich woensdag terug, en de overblijvers zijn allemaal hard-liners. Ebrahim Raisi wordt beschouwd als een rechterhand van opperleider ayatollah Khamenei, die iedereen al sinds 1989 in verwarring houdt over hoe machtig zijn ambt nou daadwerkelijk is. Maar hij is sowieso wel machtiger dan de president, die toch een beetje laveert tussen ceremonieel buitenlands bezoek ontvangen, de VN toespreken en doen alsof hij de Revolutionaire Garde onder controle heeft.

Het is nog niet echt druk...

