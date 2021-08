Wegwezen ijsberen! Jullie hebben de rol van klimaatslachtoffer met verve gespeeld, maar er is een new kid in town: de keizerspinguïn. Hetzelfde 'het ijs verdwijnt, ze gaan allemaal dood, red ze nu'-verhaal, maar dan met een aanzienlijk schattigere mascotte. Want die ijsbeer was een stuk moeilijker te verkopen als zijn bebloede kop uit een vers doodgebeten zeehond kwam zetten. Daarnaast zijn er sterke twijfels over het daadwerkelijk teruglopen van de populatie en is het moeilijk om #teamijsbeer te blijven als ze een onschuldige poolbezoeker aan stukken scheuren. Nee, dan zijn pinguïns een betere PR-keuze, want die krijgen al jaren via animatiefilms, Oscar-winnende docu's en semi-grappige internetvideo's een enorme imagoboost. Dus we gaan niet langer elektrisch rijden en zonnepanelen plaatsen voor de ijsbeer, maar voor de keizerspinguïn. Nu maar hopen dat het publiek niet ontdekt dat het eigenlijk kindontvoerende vechtvogels zijn, want dan moeten we weer een nieuw boegbeeld uitkiezen.

Kidnappers!