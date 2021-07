Roedels ruziezoekers zijn altijd lafbekken.

Om die reden kopschoppen ze graag groepsgewijs. En om die reden begint de kloppartij vaak ook met wat schelden. Dat is puur aftasten hoe sterk het beoogde slachtoffer in zijn schoenen staat. Iemand die zelfverzekerd, scherp of zelfs agressief reageert wordt meestal met rust gelaten; maar wie angstig overkomt is de sjaak. Ook snelle bemoeienis van vrienden of voorbijgangers kan een aanval afbreken.

Deze huftertjes wilden sowieso al iemand lens slaan. Dat was al besloten voor ze Frédérique zagen. Dus dit had ook een jongensachtige jongen of een meisjesachtig meisje kunnen overkomen; die zou dan vooraf zijn uitgemaakt voor dik, puisterig, brildragend, wit, jood, verkeerde kleding, whatever.

Puur aftasten.

Wie de regionale media een beetje volgt weet dat er bijna dagelijks mensen worden afgetuigd. Ook tijdens berovingen en verkrachtingen. Waarom zijn al die BN-deugzeugen pas boos als het slachtoffer tot de lhbtqwerty gemeenschap lijkt te horen?

Zijn die meer waard dan blanke cis-genders?

Het hele begrip "hate crime" slaat nergens op; het is de zware mishandeling die bestraft moet worden. Ongeacht of het slachtoffer dik, puisterig, brildragend, wit, joods of trans is. Waarom is het breken van een kaak om iemands merkloze kleding geen "hate crime"? En dus minder strafbaar?

In de agressie van de dader en de pijn van het slachtoffer zit geen verschil.

En verder was de vader altijd al een LUL die de seksualiteit van zijn minderjarige kind zomaar op alle media pleurt, met pasfoto en al. Die zijn zwaar mishandelde kind als opstapje naar beroemdheid gebruikt, in plaats van zijn kind die avond bij te staan. Dat "pa" ook blijkt te hebben gelogen over wat er gezegd is geeft een extra wrange nasmaak; hij is echt een potentiële BN-er.