Ach, je moest eens weten hoe hard het er ondertussen aan toe gaat in onze maatschappij. Het is niet leuk meer hoe gigantisch veel er onder het tapijt geveegd wordt.

Zodra je zo'n fin verkeerd aankijkt komt het in de krant dat je een racistische klootzak bent.

Maar wat dat volk nu al jarenlang uitvreet in ons land en waar ze mee weg komen, zodra je een beetje zicht in dat wereldje krijgt dan besef je dat we geen fuck beter zijn dan een bananenrepubliek.

Om het erger te maken, deze 14 jarige teringhufters gaan de statistieken in als autochtonen. Want derde, vierde of zelfs vijfde generatie. Na de derde generatie ben je autochtoon namelijk, volgens het CBS.

Er moet nu tegen opgetreden worden, anders gaan we voorbij de 'point of no return', daar zitten we nu heel dichtbij.

Als ik het geld en de mogelijkheden had, zoals een mooi busje en een leuk zeewaardig bootje. Ik zou het niet erg vinden om even goed te gaan dexteren door dit land heen. Deze 2 gasten kunnen per direct ergens halverwege richting ijsland met een beton blokje om de enkels de Noordzee in.

We kunnen dit niet ongestraft door laten gaan, onze overheid weigert in te grijpen. Geen andere keuze dan het heft in eigen handen te nemen!