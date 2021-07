Dat radiofragmentje is in het kort toch wel het toonbeeld van waarom Nederland zo'n kutland is geworden. Je hebt nog een enkeling die zijn journalistieke taak goed uitvoert door het publiek van informatie te voorzien, maar daar gaan andere 'kwaliteitsmedia' dan op inslaan met het argument dat we maar gewoon op een persberichtje van het OM moeten wachten zodat we dat netjes over kunnen tikken. Hetzelfde met de parlementaire journalistiek, niets geen onderzoek, maar gewoon overtypen wat je door persvoorlichters voorgekauwd wordt ingelepeld.

Andere landen hebben ook een OM, hebben ook journalistiek waar ze wél gewoon de informatie van verdachten in de krant zetten en niemand klaagt daar dat het OM in de wielen wordt gereden of dat verdachten daardoor vrijuit gaan. Sterker nog het oplossingspercentage is elders meer dan eens veel hoger dan in Nederland.