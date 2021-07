Armand - Een van hen ben ik

Je komt binnen en je stikt er in de rook en alles ruikt er muf.

Want in de Poort is het asociaal en niet zo akelig duf.

En het intellect viert hoogtij, men voelt zich interessant

En om op te vallen zet men alle normen aan de kant.

En de baas loopt rond met een trots gezicht en een ouderwetse sik.

En iedereen is even gek en een van hen ben ik!

En je zit er dicht opeen gepakt, je zweet je er kapot.

Maar je vindt 't er gezellig ook al is alles even rot.

En met zonnebril en lange haren zijn ze artistiek

En niet door schilderkunst of dichtwerk of muziek.

En als men vraagt hoe oud ze zijn, dan geven ze geen kik

Nee, dan knijpen ze 'm allemaal en een van hen ben ik!