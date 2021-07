Dat hele verhaal over Quinsy, ik weet niet wat ik er van moet denken. Aan de ene kant zou het me niets verbazen als er inderdaad iets aan de hand is, maar aan de andere kant ook als er niets aan de hand is en hij even "kaltgestellt" moest worden.

Als ik het goed begrijp heeft hij de aanklachten niet mogen inzien of mogen weerleggen, maar is meteen publiekelijk geëxecuteerd. Begrijp me niet verkeerd: ik vind Quinsy een enorme mafklapper, maar het lijkt eerder op een afrekening en/of wilde men van Quinsy af.

Het zaakje stinkt.