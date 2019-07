Dikkerdjes, burkini én bikini-meisje in rolstoel in Meest Inclusieve Vleeskeuring Ooit

Hoera, het is weer Miami Swim Week. En dat betekent avond aan avond aan modeshows & heel veel dames in bikini en badpakkon in Florida, USA. Het wereldberoemde opinieblad Sports Illustrated [archief] was natuurlijk ook van de partij met een SwimSuit Optocht. En omdat het 2019 is, mocht iedereen meedoen, een mevrouw van 55 incluis. Go Kathy!