Kijk mensen, dit is nou Humor met hoofdletter H. Hahahahaha Humor. FvD-Kamerlid Freek Jansen die op een schietbaan in Polen op een menselijke silhouet schiet (mag niet in Nederland) en dat daarbij de naam van Mark Rutte genoemd wordt maakt het nog veel lolliger. HAHA FVD-HUMOR! Een soort Sait Cinar-humor maar dan met meer wijn en meer uilen. "Freek schiet Mark Rutte aan", horen we op de achtergrond. Filmpje stamt uit 2017 en komt nu uit via HP/Van Dijk, waardoor die arme Fallschirmjäger Jansen - ook al slachtoffer in die naziappjes-hetze - de tijdsgeest niet bepaald mee heeft. Dus Ton F. (staat ook voor Frederik) van Dijk even navragen bij het FvD waar het jolig doen over het met een semi-automatisch wapen neerschieten van Mark Rutte precies te plaatsen is op de Schaal van Humor. "Belachelijke vragen." En: "Verder gaat het je niks aan wat mensen wel en niet in hun vrije tijd doen." Nou Freek. Tot ziens voor de gele gordijnen!