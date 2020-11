De grens, met betrekking tot de vrijheid van meningsuiting, ligt bij geweld. En dit is wel degelijk een voorbeeld van geweld aanwakkeren, het inspireren om tot geweld over te gaan, want op een persoon schieten is zo'n beetje het meest gewelddadige dat je kunt doen. En nee, dit is niet impliciet, of niet multi-interpretabel, net zoals toen met Akwasi, dat was een oproep tot geweld. Het was met geen mogelijkheid anders te interpreteren, dus 'woordkunstenaar', leuk geprobeerd, Akwasi, maar je had een grens overschreden. De grens is hier dus ook overschreden, omdat er geweld wordt gebruikt. En nee, dit is geen 'beeldende kunst' of iets dergelijks. De Mohammed-cartoons daarentegen roepen niet op tot geweld, en geven geenszins inspiratie om over te gaan tot geweld. Die cartoons overschrijden dus geen grens. Dus ja, er zijn grenzen bij de VVMU, en de grens ligt bij geweld. Het uiten van geweld, het oproepen tot geweld, of het expliciet inspireren tot de uitvoering van gewelddadige acties, waarvan dit een voorbeeld is. Gericht aan een specifiek persoon zelfs.